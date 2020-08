Felix Meyer (FDP): "Anwohnerschutz? Fehlanzeige"

"Zum einen ärgert uns das undemokratische Vorgehen. So ein weitreichender Antrag sollte nicht in einem Ferienausschuss besprochen werden. Er ist ja auch nicht dringend. So ein Antrag gehört für uns ganz klar ins Vollgremium! Gerade dann, wenn eh so viele Fraktionen im Vorfeld beteiligt wurden, dass die Mehrheitsverhältnisse klar sind. Daher haben wir einem Vertagungsantrag der CSU auch zugestimmt", sagt Felix Meyer, BA-Mitglied im Bezirksausschuss 9 und Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Neuhausen-Nymphenburg.