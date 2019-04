Neues von Netflix Staffel drei von "The Crown" kommt erst in der zweiten Jahreshälfte

Neue Folgen in der zweiten Jahreshälfte

Staffel zwei der preisgekrönten Serie ist seit Anfang Dezember 2017 beim Streamingdienst Netflix verfügbar. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die dritte Staffel gibt es nach wie vor nicht, doch die neuen Folgen sollen erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 erscheinen. Das berichtet das US-Branchenblatt "Deadline" und beruft sich dabei auf einen Brief, den Netflix nach der Vorstellung der Finanzergebnissen des ersten Quartals an seine Anleger geschickt haben soll. Somit ist von Juli bis Dezember alles möglich.