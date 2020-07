Der Zeitplan für die Verkehrsprojekte bleibt vage

Am Dienstag haben Grüne und SPD ihre Verkehrsziele noch einmal in einer Pressekonferenz im Rathaus vorgetragen. Im Zeitplan oder in Details blieben sie aber vage. Eins der nächsten Projekte, die man zur autofreien Innenstadt angehen wolle, sei der Umbau im Tal zur Fußgängerzone, erklärte Grünen-Stadträtin Mona Fuchs.