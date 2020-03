Alleine essen und Leute kennenlernen

Das Togather versteht sich als Esszimmer, wo auch mal Grünkohl und Pinkel in Töpfen auf den Tisch gestellt wird. Auch am Abend kann man alleine essen und Leute kennenlernen. Freitag ab 18.30 Uhr haben gutes Essen und Geselligkeit – wie Hillebrand auf ihrer Seite schreibt – einen festen Termin, ebenso beim Brunch am Sonntag ab 10 Uhr oder am Sonntag ab 17.30 Uhr beim Spieleabend.