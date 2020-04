Neues Leben in den USA Das vermisst Prinz Harry seit dem "Megxit" am meisten

Der Herzog von Sussex könne "nicht glauben", was in den letzten Monaten passiert sei, will "The Telegraph" von nicht näher genannten Freunden erfahren haben. Demnach soll Harry seinen Kumpels anvertraut haben, dass er die Armee und "die Kameradschaft vermisse", die sie mit sich bringe. Offenbar scheint die Nummer sechs der britischen Thronfolge das Gefühl zu haben, dass er in den Streitkräften "besser geschützt" gewesen sei.