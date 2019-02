Ebenso neu: Zum Start der Staffel bekamen die Zuschauer kein aufgeblasenes Casting vorgesetzt, in dem die 50 Start-Kandidatinnen ausgewählt wurden. Die standen schon von Beginn an fest und kamen zum ersten Get-Together in Berlin zusammen - und es ging direkt hinein in den ersten Walk. Auch der Ex-Juror Michael Michalsky (51), seit Jahr und Tag ein enger Vertrauter von Heidi Klum, war mit an Bord. Diesmal jedoch in der Rolle des Designers.