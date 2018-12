Seitenhiebe auf Charles und Harry

Thomas Markle erklärte, er habe "dutzende Versuche" unternommen, mit seiner Tochter in Kontakt zu treten, ob via SMS oder in Form von handgeschriebenen Briefen. Doch Meghan und Prinz Harry (34) hätten eine "Wand des Schweigens" errichtet. "Sie glauben alles Negative, das über mich geschrieben wurde", klagte er an. Ein weiteres Mal wolle er nun versuchen, "die Lügen zu korrigieren und die Wahrheit ans Licht bringen".