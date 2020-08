In Santa Barbara befinden sich die beiden in prominenter Gesellschaft, die Privatsphäre ebenfalls zu schätzen weiß: Oprah Winfrey (66) etwa gehören mehrere Anwesen in der Gegend, zu ihren Nachbarn zählen Rob Lowe (56) und Ellen DeGeneres (62). Zuvor hatte sich die kleine Familie auch in Vancouver, Kanada, umgesehen und verbrachte die letzten Monate vor ihrem Umzug in Tyler Perrys (50) Anwesen in Beverly Hills.