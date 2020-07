Neues Buch schildert Zerwürfnis Harry und Meghan: So zerrüttet ist ihr Verhältnis zum Königshaus

"Ich brauche diesen Filmmoment nicht, wo wir aus einem Auto steigen und Hunderten von Fotografen zuwinken, ehe wir ein Gebäude betreten." Diese Worte soll Prinz Harry (35) Freunden gegenüber verloren haben, glaubt man den Schilderungen der Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand im neuen Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family". Am Wochenende wurden erste Ausschnitte daraus in der "Times" veröffentlicht, die zeigen, wie zerrüttet das Verhältnis von Harry und Meghan (38) zum britischen Königshof sein soll.