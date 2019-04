München - Nach Premieren fliegen die Servietten und die Gäste tanzen auf dem Tisch. An den übrigen Tagen ist das neue "Vathos" im Deutschen Theater aber ein gediegener Grieche, der nicht nur für das Theaterpublikum da sein will. Wer allerdings aus einer Vorstellung kommt, kriegt auf jeden Fall noch was Warmes, Griechisches zu Essen. 190 Gäste können drinnen sitzen, vor dem Restaurant und im Hof gibt’s außerdem Plätze draußen. Trotz der Größe hat sich Betreiber Frank Mansory entschieden, den Raum sehr offen zu lassen – nur Weinregale dienen zur Abtrennung.