Lewandowski: Vertrag bis 2023?

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge deutete auf der USA-Reise der Münchner an, dass sich die Gespräche mit dem 30-Jährigen, um zwei weitere Jahre zu verlängern, in der finalen Phase befinden würden "Eingetütet ist es nicht, aber bei Robert gibt es schon die Entwicklung, dass er sich bei Bayern München extrem wohl fühlt", sagte Rummenigge am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles.