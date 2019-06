Und tatsächlich: Nur wenig später war der 28-Jährige auf dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße zu sehen. Mittlerweile haben die Löwen den Transfer auch offiziell vermeldet. "Dennis hat in der vergangenen Spielzeit bewiesen, dass er zu den Leistungsträgern in der Zweiten Liga zählt. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der 3. Liga", so Gorenzel. Der neue Mann erhält einen Zweijahresvertrag.