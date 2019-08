Neuer Trip im Privatjet Harry und Meghan: Ist ihr Ökobewusstsein nur geheuchelt?

Im Vergleich: Ihre letzte Reise nach Nizza habe angeblich pro Person rund sieben Mal so hohe CO2-Emissionen verursacht, wie ein herkömmlicher Linienflug. Da stellt sich offenbar für viele die Frage, wie die Royals etwas derartiges mit ihrer Öko-Einstellung in Einklang bringen können. "Wie wollt ihr die Welt verändern, wenn ihr euch selbst nicht verändert? Hört damit auf in Privatjets zu fliegen, wenn ihr anderen Leuten sagt, dass sie das tun sollen", meint etwa ein Instagram-Nutzer exemplarisch. Auch von "Scheinheiligkeit" ist im Netz teils die Rede.