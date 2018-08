Neuer Name zur Krönung? Warum aus Prinz Charles wahrscheinlich nicht König Charles III. wird

Mit der Krönung würde Prinz Charles aber nicht nur einen neuen Namen, sondern auch neue Titel bekommen: Duke of Lancaster, Defender of the Faith, Supreme Governor of the Church of England und Head of the Commonwealth. "Charles wird außerdem Lord of the Man (Isle of Man) und Duke of Normandy. Aber im Allgemeinen wird er als König bezeichnet werden", erklärt Arbiter weiter. Sollte Prinz Charles endlich den Thron besteigen, wird sich auch für Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) einiges ändern.