München - Seit einer Woche drohen Verkehrssündern deutlich empfindlichere Strafen. So müssen Autofahrer künftig ihren Führerschein abgeben, wenn sie außerhalb geschlossener Ortschaften mehr als 26 km/h zu schnell gefahren sind. Innerorts gilt das Fahrverbot ab 21 km/h zu schnell. Wer keine Rettungsgasse bildet, zahlt 200 Euro Bußgeld und kassiert zwei Punkte und ein Fahrverbot – und auch Parken in zweiter Reihe wird teurer. So steht es jedenfalls auf dem Papier. In der Praxis aber herrscht derzeit noch weitgehend Schonfrist.