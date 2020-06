Polizeipräsident Hubertus Andrä legte dem Stadtrat jetzt den neuesten Sicherheitsreport vor. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: München ist sicher, auch wenn das manche Bürger rein subjektiv anders empfinden mögen. Seit dem Jahr 2010 ist laut Polizeistatistik ein Rückgang der Gesamtkriminalität um 11,9 Prozent zu beobachten. Im Langzeitvergleich wurden im Berichtsjahr 2019 insgesamt 13.203 Delikte weniger gemeldet. Gleichzeitig stieg aber die Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis deutlich um 170.886 Einwohner oder plus 10,3 Prozent an.