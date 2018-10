Für die neue Linie werden auch neue Bahnhöfe gebaut – bisher sind sieben geplant. Pro Werktag sollen so beispielsweise 25.000 Personen am bestehenden Bahnhof an der Münchner Freiheit zum neuen U9-Bahnhof umsteigen. Noch mehr Umsteiger soll es am neuen U-Bahnhof Impler-/Poccistraße geben – hier sind es geschätzt 61.600. (Weitere Informationen zum Bau der U9 finden Sie hier)