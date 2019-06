Robert und Vivi - das war keine Liebe auf den ersten Blick: "Wir haben uns immer mal wieder getroffen, waren essen und hatten wunderschöne Dates. Auf einer Silvesterparty gab es dann quasi 'The Moment', wo es so richtig gekribbelt hat. Anschließend habe ich sie nach Berlin eingeladen und seit Anfang 2018 sind wir jetzt ein Paar." Mittlerweile leben der Musiker und die angehende Ärztin gemeinsam in München.