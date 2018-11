Neue Reise im November Termine in Afrika: Prinz Harry reist ohne Herzogin Meghan nach Zambia

Prinz Harry wird der Einladung des Auswärtigen Amtes folgen und am 26. und 27. November Afrika besuchen. Dort wird er unter anderem an einem Event für Kriegsveteranen teilnehmen ebenso wie an einem Event des The Queen's Commonwealth Trust. Auch ein Besuch bei "BongoHive", Zambias erstem Technologie- und Innovationszentrum, steht auf dem straffen Tagesplan des Prinzen.