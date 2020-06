2019: 53 Hausverbote gegenüber Kindern und Jugendlichen

Die Münchner Bäder haben insgesamt 53 Hausverbote gegenüber Kindern und Jugendlichen ausgesprochen (im besucherstarken Jahr 2018 waren es acht). Davon richteten sich sechs Hausverbote gegen Zwölfjährige, acht Hausverbote richten sich an 13-Jährige, zwölf an 14-Jährige, sechs an 15-Jährige, zehn an 16-Jährige und elf an 17-Jährige.