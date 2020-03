Neue Petition Auch die Briten wollen nicht für Harry und Meghan zahlen

Der "Megxit" tritt zum 1. April 2020 offiziell in Kraft. Dann sind Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) keine arbeitenden Vollzeit-Royals mehr. Während mit der königlichen Familie alles geklärt scheint, macht sich Widerstand in der Öffentlichkeit breit: Es geht ums Geld. Weiterhin ist unklar, wer die Kosten für die Sicherheit der Sussexes, die auf bis zu 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro) jährlich beziffert werden, tragen wird. Nachdem die kanadische Polizei den Personenschutz nach dem "Megxit" einstellen wird, liegt die Verantwortung wieder in Großbritannien. Doch die Briten protestieren nun mit einer Petition.