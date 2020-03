Harry und Meghan ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück

Wie ein Sprecher gegenüber "Harpers Bazaar" bestätigt, will sich das Paar erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich um die Familie kümmern: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden sich in den nächsten Monaten auf ihre Familie konzentrieren und weiterhin alles tun, was sie können, um sicher und privat ihre bereits bestehenden gemeinnützigen Verpflichtungen zu unterstützen."