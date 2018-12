Neue Freundinnen? Herzogin Meghan und Michelle Obama: Geheimes Treffen in London

Neue Freundinnen

Die beiden sollen sich so gut verstanden haben, dass sie auch in Zukunft in Kontakt bleiben wollen. Michelle Obama hatte sich erst vor Kurzem in einem Interview mit dem Magazin "Good Housekeeping" an die Herzogin von Sussex gewandt, und ihr unter anderem geraten, sich in ihrer neuen Rolle als britische Royal "Zeit zu nehmen und nichts zu überstürzen".