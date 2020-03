Neue Fotos aufgetaucht So ausgelassen sieht man Prinz Harry und Herzogin Meghan selten

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben ihre royalen Pflichten erfüllt. Kurz nach ihrem letzten Auftritt beim Gottesdienst am Commonwealth Day (10. März) sind neue Fotos veröffentlicht worden, die sie bei einem weiteren "heimlichen" Termin in London zeigen. Sie empfingen letzte Woche angehende Manager des Queen's Commonwealth Trust im Buckingham Palast. Dabei entstanden Fotos, welche die Royals locker und ausgelassen zeigen. Via Instagram ließen der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre Fans an der Freude der "Outtakes" teilhaben. Selten sieht man das Paar so ausgelassen strahlen.