Das Comeback erlebt die Schallplatte jetzt in einer neuen Bar beim Gasteig, dem 33rpm. Gastro-Hansdampfer Michael Faltenbacher hat das Plattenthema im Design konsequent umgesetzt: In die tafelartigen Tische sind Platten gelasert, Jacken werden an Single-Adaptern aufgehängt und wenn der Wind durch die große Fensterfront weht, kippen die auf dem breiten Barbrett aufgestellten Platten.