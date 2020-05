FC Bayern: Corona-Test fanden bereits statt

Der 15. bzw. 16. Mai sollen es jetzt wohl sein, die Bundesliga will keine Zeit mehr verlieren, auch eine Woche Mannschaftstraining zur Vorbereitung muss dann reichen – wenn die Politiker bei ihrer nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch ihre Zustimmung erteilen. "Wir sind nicht in der Situation für Wunschszenarien. Wir wären auch am 9. Mai bereit gewesen", sagte RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, dessen Team voraussichtlich am Dienstag wieder voll ins Training einsteigen wird.