Laura Müller ändert Namen auf Instagram

Eine kurze Erklärung: Als "Laura Müller" hat Michael Wendler das Fan-Girl 2018 kennen und lieben gelernt. Da war sie noch Schülerin und lebte bei ihren Eltern in Sachsen-Anhalt. Schüchtern gab sie Anfang 2019 auf dem Schulhof ihr erstes TV-Interview. Nach der standesamtlichen Hochzeit mit Michael Wendler steht seit Juni 2020 in Lauras Pass nun "Norberg" als Familienname. Diesen hatte der Wendler (er hieß Skowronek) bei der Eheschließung von Claudia Norberg 2009 angenommen. Laura und Michael heißen also seit wenigen Wochen so wie seine Ex. Claudia ist empört, ihre Mutter sowieso und auch Wendler-Mama Christine Tiggemann ist peinlich berührt.