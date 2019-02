Um diese Verflechtungen deutlich sichtbar zu machen, will der Antisemitismusbeauftragte ein großes Programm in die Wege leiten – und zwar im Jahr 2021. Denn in diesem Jahr nähert sich ein Jubiläum: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Datum basiert laut Staatsregierung auf einem Dekret des Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 nach Christus, das als frühester Beleg einer jüdischen Gemeinde in Köln gilt. In Bayerns ei jüdisches Leben urkundlich zwar erst ab 981 belegt – nämlich in Regensburg – jedoch geht Spaenle davon aus, dass bereits in der Spätantike Juden im Gebiet des heutigen Bayerns gelebt haben.