Rieder-Verpflichtung vom Tisch?

Prib wäre neben Sascha Mölders einer der erfahrenen Spieler in der sonst so jungen Löwen-Truppe. Der Noch-Hannoveraner lief insgesamt 75 Mal in der Bundesliga auf, hinzu kommen 53 Spiele in der 2. Liga und neun Partien im DFB-Pokal. Zudem war er immer wieder Kapitän bei Hannover 96.