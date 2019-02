Schützenhilfe für den BVB? Das sagt Peter Bosz

Angesprochen auf eine mögliche Schützenhilfe für Tabellenführer Borussia Dortmund meinte Bosz: "Wir können den Dortmundern helfen, aber auch den netten Menschen in Leverkusen. Wir wollen vor allem uns selbst helfen." Der niederländische Fußballlehrer wird voraussichtlich wieder auf die Offensiv-Troika mit Leon Bailey, Kevin Volland und Karim Bellarabi setzen. In den letzten beiden Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und in Wolfsburg hatte Bayer 44 Torschüsse verzeichnet.