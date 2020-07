Heidi Klum weiß sich zu inszenieren. Für ein Model eine der leichtesten Übungen. Nach ihren jüngsten Ausflügen in die Welt der Malerei sorgt Klum nun wieder für Aufregung. Zunächst hatte sie in ihrer Instagram-Story ein Video gepostet, in dem sie sagte, dass Pink und Babyblau ihre Lieblingsfarben seien. Ein Hinweis?