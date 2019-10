Gorenzel unterstreicht die Bedeutung der Jugendarbeit

Der sportliche KGaA-Boss Gorenzel: "Das hatte eine große Bedeutung in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, und es soll auch so bleiben." Der Plan der Sechzger: Junglöwen-Veredelung vorantreiben. Womit wir bei Dennis Dressel, Fabian Greilinger, Noel Niemann und Niklas Lang wären: Das Quartett feilt derzeit daran, den Sprung in die erste Elf von Trainer Daniel Bierofka zu schaffen. Gorenzel: "Wir wollen Spieler als Fußballer, aber auch als Persönlichkeit ausbilden."