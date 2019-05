Schock-Therapie gegen Gaffer auf A6 - Polizist würde es wieder machen

Bei dem Pressegespräch am Mittwoch in München war auch der Leiter der Verkehrspolizei in Feucht, Stefan Pfeiffer, anwesend. Pfeiffer hatte vergangene Woche bundesweit und darüber hinaus Aufsehen erregt, als er nach einem tödlichen Unfall auf der A6 zahlreiche Gaffer einer Art Schock-Therapier unterzog. Der Polizist ließ einige von ihnen aussteigen, und fragte sie, ob sie sich die Leiche nicht aus der Nähe anschauen wollten.