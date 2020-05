Kalou ist nämlich nicht der erste Star, der sich während der Corona-Krise sorglos verhält. Die AZ zeigt Beispiele:

Jérôme Boateng: Der Bayern-Star wollte trotz der Ausgangsbeschränkungen am 31. März nach Sachsen reisen, um seinen kranken Sohn zu besuchen – und baute auf der A9 in Oberfranken einen Unfall, den er unverletzt überstand. Vom FC Bayern gab’s eine Geldstrafe für den Verteidiger, weil er "gegen die Verhaltensweisen in der aktuellen Situation" verstoßen habe.

Boateng selbst sah das, menschlich verständlich, anders. "Ich möchte den Vater sehen, der in so einem Moment nicht losfährt, um an der Seite seines vierjährigen Sohnes zu sein. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig."

Amine Harit: Der Schalker Mittelfeldspieler feierte nachts mit einer größeren Gruppe in einer Essener Shisha-Bar, als Nordrhein-Westfalen bereits erhebliche Kontakteinschränkungen verordnet hatte. Die Polizei löste die unerlaubte Versammlung auf, der Marokkaner (22) musste angeblich 100 000 Euro Geldstrafe bezahlen.

Nationalspieler holt sich Prostituierte nach Hause

Luka Jovic: Der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt ignorierte die Quarantäne-Auflagen seines Klubs Real Madrid und feierte in Belgrad den Geburtstag seiner Lebensgefährtin. Jovic entschuldigte sich, es habe keine speziellen Anweisungen gegeben, "wie ich mich während meiner Isolation verhalten soll".

Kyle Walker: Der englische Nationalspieler soll einem Bericht der "Sun" zufolge mit einem Freund zwei Prostituierte zu sich nach Hause eingeladen haben. Kurz zuvor hatte Walker die Fans noch dazu aufgerufen, den Anweisungen der Regierung zum "Social distancing" Folge zu leisten.

Moise Kean: Der Italiener in Diensten des englischen Erstligisten FC Everton hat sich als Gastgeber einer Party selbst gefilmt. "Der Klub hat klar gemacht, dass ein derartiges Verhalten völlig inakzeptabel ist", teilte Everton mit.

José Mourinho: Auch "The Special One" war offenbar der Meinung, dass die Corona-Regeln nur für andere gelten. Der Teammanager von Tottenham Hotspur wurde dabei gefilmt, als er mit drei seiner Spieler in einem Londoner Park trainierte, ohne die Abstandsregeln zu beachten. Mourinho zeigte sich einsichtig: "Ich akzeptiere, dass mein Verhalten nicht den von der Regierung vorgegebenen Verhaltensregeln entspricht."

