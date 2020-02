Elena Miras: "Endlich ist alles gut"

Auf Instagram freut sich Elena Miras und sagt in ihrer Story: "Wir haben so lange auf diese Nachricht gewartet, heute habe ich endlich telefoniert und alles ist gut." Obwohl sich die ehemalige Dschungelcamperin sicher war, dass es bei ihrem Umgang mit Tochter Aylen nichts zu beanstanden gibt, hatte sie Sorgen: "Ich hatte immer Angst, weil man weiß nicht, was passiert."