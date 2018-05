Nach Trikot-Geschenk So denken Politik, Fußballwelt und das Netz über Özil und Gündogan

Und was meint das Netz?

Viele Internetnutzer reagierten ähnlich aufgebracht, doch auch der eine oder andere humorvolle Lichtblick im typischen Wust aus Beschimpfungen und dergleichen war zu finden. So schrieb der für seinen bissigen Humor bekannte Moderator und Autor Micky Beisenherz (40): "Dank #Erdogan: #Özil endlich mal wieder auffälligster Spieler."

Autor Thomas Poppe schlug mit einer weiteren Fußballanspielung in eine ähnliche Kerbe: "Auf der einen Seite einer der gefürchtetsten Rechtsaußen der Welt. Auf der anderen Seite Mesut Özil." Ein weiterer Nutzer postete ein älteres Bild, auf dem Özil mit entblößtem Oberkörper in der deutschen Mannschaftskabine Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hand schüttelt. Dazu schrieb er: "Sorry, aber mein Trikot hab ich eben schon dem Recep gegeben."