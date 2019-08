Alaba und Lewandowski - die Freistoß-Spezialisten des FC Bayern

Auf die Frage, warum er antrat statt Robert Lewandowski, der zuletzt gegen Schalke auch per Freistoß traf, sagte Alaba: "Weil ich das von der Seite nicht so schlecht kann. Der Lewy und ich sind unter der Woche wirklich oft länger am Platz. Ich habe zum Lewy gesagt, dass ich mich ganz gut fühle."