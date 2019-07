Watzke: "Dafür kannst du keine drei 19-Jährigen holen"

Entsprechend selbstbewusst geht der BVB in die kommende Spielzeit. "Wir waren so nah dran an den Bayern wie seit 2012 nicht mehr, das wollen wir in positive Energie umwandeln", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Sport 1". "Wir wollten diese Spieler aus der Bundesliga haben, die wissen, was es bedeutet, wenn wir erklären, gegen die Bayern um den Titel mitspielen zu wollen", sagte Watzke weiter: "Darauf musst du deine Transfers ausrichten, dafür kannst du keine drei 19-Jährigen holen."