Berzel: Rückkehr in den Kader gegen Würzburg?

Der Stamm-Innenverteidiger hatte sich vor zwei Wochen im Training eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Nun ist der 28-Jährige überraschenderweise schon wieder fit und könnte womöglich bereits am Samstag im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (14 Uhr) wieder im Kader stehen. Ein Einsatz am Mittwoch in Kaiserslautern (20.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) kommt allerdings noch zu früh.