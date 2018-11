Arjen Robben macht eine Ansage

Gegen Benfica Lissabon in der Champions League zähle am Dienstag nun nur eines, meinte der Tempodribbler weiter: "Wir müssen gewinnen! Das ist das Allerwichtigste im Moment. Wenn du ein großer Verein bist und am Boden bist, musst du aufstehen und Stärke zeigen. Zeigen, wie du wirklich bist. Das ist die einzige Botschaft. Es gilt, sich zusammenzureißen. Wir müssen in uns selbst schauen, jeder für sich, aber auch wir als Mannschaft."