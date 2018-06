Jérôme Boateng: Voller Fokus auf die WM

Trotzdem, das Thema kommt zur absoluten Unzeit: Am Donnerstag startet die Fußball-WM in Russland, am Sonntag (17 Uhr) steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste Gruppenspiel gegen Mexiko an. Wenig verwunderlich, dass Boateng da die Aussagen als deplatziert bezeichnet und sich leicht genervt zeigt. "Das sage ich jetzt einmal. Es geht um die Weltmeisterschaft. Darauf konzentriere ich mich", so der Abwehrspieler.