Nach Rücktritt aus DFB-Elf Hoeneß geht auf Özil los: "Er ist ein Alibi-Kicker"

Mesut Özil: Rücktritt nach der Erdogan-Affäre

Özil hatte am Sonntag seinen Rücktritt bekanntgegeben - via Twitter. Der 29-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der Affäre um die umstrittenen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Weltmeisterschaft in Russland.