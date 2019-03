Für Bayern-Coach Niko Kovac lag das vor allem an zwei Umständen: "In der ersten Halbzeit haben wir nicht so agiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ein offener Schlagabtausch, wir sind defensiv nicht so gut gestanden. Und in der zweiten Halbzeit haben wir die Vielzahl der Chancen nicht genutzt“, sagte der 47-Jährige im Anschluss der Partie bei "Sky".