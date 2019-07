München - Wer Freunde oder Angehörige von der U- oder S-Bahn abholen möchte, braucht in München (bisher noch) das sogenannte Bahnsteigticket. Wer also auch nur den Bahnsteig betritt, ohne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, muss aktuell eigentlich 40 Cent zahlen. Doch schon bald ist die Bahnsteigkarte in München Geschichte!