Coutinho: Zwei Tore und vier Assists bisher

Bayern-Legende Dietmar Hamann kritisierte die Leistung des Mittelfelfdstrategen nach der Partie scharf: "Für mich ist er ein Fremdkörper in der Mannschaft", sagte der TV-Experte bei "Sky". "Ich kann mich nach vorne an keine gute Situation erinnern. Wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast und nach vorne setzt er keine Akzente, dann bekommst du natürlich Probleme."