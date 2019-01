Nach nur sechs Monaten Herzogin Meghan: Hat auch ihre Personenschützerin gekündigt?

In ihrer jetzigen Position könne sie jedoch ohne ihr Sicherheitsteam nirgendwohin gehen. Das sei eine extreme Einschränkung für eine Person wie sie, so der Bericht weiter. Die Leibwächterin sei von ihren Kollegen als "brillant" bezeichnet worden, sie soll sich nun von ihrem Job bei der Metropolitan Police zurückziehen wollen, heißt es. Bekannt wurde die Personenschützerin im Oktober, als Meghan bei ihrer Auslandsreise in Fidschi einen Markt besuchte. Nachdem das Gedränge zu groß wurde, lotste sie ihr weiblicher Bodyguard durch die Menge nach draußen.