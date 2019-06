Schubert hatte die Niedersachsen im Oktober 2018 auf dem letzten Tabellenplatz in der 3. Liga übernommen und sie noch vor dem Abstieg gerettet. Sein Debüt vom ehemaligen Bundesligisten hatte er beim TSV 1860 gegeben, die Eintracht verlor in Giesing 0:2. Das Rückspiel endete 1:1 – und mit der Spukaffäre um Löwe Efkan Bekiroglu. Schubert besaß in Braunschweig noch einen Vertrag bis 2021.