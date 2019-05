Die AZ wollte in der Mixed Zone vom Mittelfeldspieler wissen, wie er seinen Trainer in dieser kniffligen Gemengelage erlebt habe. "Unverändert im Vergleich zur gesamten Saison. Wir haben den Titel am letzten Spieltag klar gemacht, das ist für die Bayern was Neues. Aber dafür war es umso emotionaler und eine schöne Geschichte", meinte der 24-Jährige: "Natürlich sind es andere Sphären hier, das weiß jeder. Aber ich finde es völlig deplatziert heute, über den Trainer zu sprechen."