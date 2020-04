Nach Megxit Prinz Harry und Herzogin Meghan: Aus "Sussex Royal" wird "Archewell"

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) arbeiten an Plänen für eine neue Non-Profit-Organisation. Laut den im vergangenen Monat in den Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen will das Ehepaar die eigene Wohltätigkeits- und Freiwilligenarbeit, Selbsthilfegruppen sowie ein multimediales Bildungsimperium mit Filmen, Podcasts und Büchern unter einem Dach zusammenfassen. Das alles soll in der neuen gemeinnützigen Organisation namens "Archewell" stattfinden.