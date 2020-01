München - Im Kampf um die absoluten Toptalente der Bundesliga hatte der FC Bayern in den vergangenen Jahren zunehmend das Nachsehen. Kevin de Bruyne und Leroy Sané (beide Manchester City) zog es auf die Insel in die Premier League, Ousmane Dembele läuft seit eineinhalb Jahren in der spanischen LaLiga für den FC Barcelona auf und auch bei BVB-Wunderkind Jadon Sancho werden die Münchner wohl keine Chance haben. Im Vergleich zur Bundesliga sind die ausländischen Top-Ligen für viele Spieler nicht nur attraktiver, sondern auch lukrativer.